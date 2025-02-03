×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'nde engelli çocuklarını darbeden vicdansız anne ve baba serbest bırakıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Engelli Çocuk
Kocaelinde engelli çocuklarını darbeden vicdansız anne ve baba serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2025 16:41

Kocaeli'nde engelli oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbeden annesi S.Ç. ile babası M.Ç., çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Gebze ilçesinde S.Ç. ve M.Ç. çifti, bipolar hastası oğulları H.K.Ç.’yi apartmanın merdiveninde darbetti. Bir dairenin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, M.Ç., H.K.Ç.’ye tekme atıp, ardından ayağındaki terliği alarak defalarca vurdu. Bu sırada H.K.Ç. çığlık atıp yardım isterken, annesi S.Ç. geldi. S.Ç. de H.K.Ç.’nin başına tekmeyle vurdu. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından S.Ç. ve M.Ç. gözaltına alındı. Çocuk ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde koruma altına alındı.

Kocaelinde engelli çocuklarını darbeden vicdansız anne ve baba serbest bırakıldı

İşlemlerinin ardından S.Ç. ve M.Ç adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Engelli Çocuk

BAKMADAN GEÇME!