Kocaeli'nde cip, otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmit- Kandıra yolu Kocaeli F Tipi Cezaevi mevkisinde meydana geldi. İzmit yönüne giden Adem Açar'ın (51) kullandığı 41 LC 671 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, savruldu. Bu sırada Kerami Duymuş yönetimindeki 41 ADK 990 plakalı cip, otomobile çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Adem Açar’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cip sürücüsü Kerami Duymuş ise ambulansla Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Adem Açar’ın cansız bedeni ise jandarma ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından otopsi için morga götürüldü.

Öte yandan kaza yerine gelen Kerami Duymuş'un yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle yol üzerinde trafik, bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.