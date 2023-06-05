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Kocaeli'nde akrabalar arasındaki kavgada silahlar konuştu: Hamile kadın hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Silahlı Kavga#Kocaeli İpek Çiçek
Kocaelinde akrabalar arasındaki kavgada silahlar konuştu: Hamile kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2023 01:52

Kocaeli'nde akrabalar arasında çıkan kavgada kurşunların hedefi olan 3,5 aylık hamile kadın hayatını kaybederken, 9 yaşındaki bir çocuk ise yaralandı. Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi, Akçakayran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Ç. ile akrabası olduğu öğrenilen İpek Çiçek ve Azat O. (9) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönmesiyle Aydın Ç. silahını çıkartarak ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Azat O. sol kolundan yaralanırken, 3,5 aylık hamile olduğu öğrenilen İpek Çiçek ise kanlar içinde yerde kaldı. Aydın Ç. ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ardından ambulansa alınarak Kandıra Devlet Hastanesine götürüldü.

Kocaelinde akrabalar arasındaki kavgada silahlar konuştu: Hamile kadın hayatını kaybetti

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Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen İpek Çiçek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. Hastane çevresinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına çevik kuvvet ekipleri tarafından önlem alındı.

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#Kocaeli#Silahlı Kavga#Kocaeli İpek Çiçek

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