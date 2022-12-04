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Kocaeli’nde 6. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Gebze#Burcu Tali
Kocaeli’nde 6. kattan düşen 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2022 19:12

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, 17 yaşındaki lise öğrencisi Burcu Tali, yaşadığı binanın 6. katındaki yangın merdiveninden aşağıya düştü. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan genç kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Olay, geçtiğimiz gün Kocaeli’nin Gebze ilçesi Yenikent Mahallesi 2424 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, lise öğrencisi Burcu Tali, yaşadıkları binanın 6. katındaki yangın merdiveninden aşağıya düştü. Genç kızın düştüğünü görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan genç kız, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Genç kız için evinin önünden helallik alındı. Daha sonra Gebze Mutlukent Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından 17 yaşındaki Burcu Tali, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tali’nin cenazesi Gebze Pelitli Mezarlığı’na defnedildi.

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#Kocaeli#Gebze#Burcu Tali

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