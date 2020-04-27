Kocaeli’nde 523 kişiye, 1 milyon 242 bin lira ceza kesildi

Kocaeli’nde 4 günlük sokağa çıkma yasağında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından denetimlerde bulunuldu. Sokağa çıkma yasağı nedeniyle alınan kararları ihlal edenlere ceza kesildi. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, alınan kararları ihlal eden 523 kişiye, 1 milyon 242 bin liralık idari para cezası kesildiğini belirtti. Vali Aksoy, 4 gün içinde halkın taleplerini yerine getiren 'Vefa Sosyal Destek' gruplarına, ekmek ihtiyacını karşılayan fırıncılara ve 42 bin 700 çağrıyı cevaplayan 112 Acil Çağrı Merkezi personeline teşekkür etti.