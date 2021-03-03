MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'den acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti
GeriGündem Kocaeli'den acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 03.03.2021 - 10:38 | Son Güncelleme:

Kocaeli'den acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'den acı haber! Polis memuru hayatını kaybetti

Kocaeli'de kontrol ettiği silahının ateş alması sonucu yaralanan polis memuru, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda 2018 yılından bu yana görev yapan polis memuru Abdurrahman Arslan'ın (24), dün gece saatlerinde görevli olduğu esnada kontrol ettiği silahının kazayla ateş alması sonucu yaralandığı belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arslan'ın görev yaptığı ekip arkadaşları tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü aktarılan açıklamada, polis memurunun burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Vefat eden personelimize Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadeleri kullanıldı.  

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi