Kocaeli'deki yangın faciasından acı haber: Vardiya amiri hayatını kaybetti! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2025 09:28

Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum tesisinde patlama sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti. Ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız'dan acı haber geldi. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Böylece ölü sayısı 7'ye yükseldi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan tesiste 8 Kasım'da saat 09.00 sıralarında çıkan yangında Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 7 kişi de yaralanmıştı.

Ağır yaralanan vardiya amiri Tuncay Yıldız, yapılan tüm müdahaleye rağmen hastanede hayatını kaybetti, böylece ölü sayısı 7'ye çıktı.

11 ŞÜPHELİDEN 7'Sİ TUTUKLANDI

Yaşanan faciaya ilişkin "Kasten öldürme, kasten yaralama, mala zarar verme, taksirle öldürme, suç delillerini gizleme, yok etme veya değiştirme" konusuyla ilgili olarak, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği Ekiplerince 11 şüpheli gözaltına almış, aralarında tesisin sahibi ve oğlunun da olduğu toplam 7 kişi tutuklanmış, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ayrıca Dilovası Belediyesi tarafından, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta memurları Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay da açığa alınmıştı.

