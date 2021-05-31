Kocaeli'deki teknede 7 saat sonra yeniden yangın çıktı

Yangın, dün saat 17.30 sıralarında, Darıca Piri Reis Mahallesi Şenol Sokak’ta bakım için boş araziye getirilen bir tekne ve bir sandalda çıktı. Yükselen alevleri görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tekne ve sandal kullanılamaz hale geldi.

Saat 00.30 sıralarında, teknede bilinmeyen bir nedenle yeniden yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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