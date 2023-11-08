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Kocaeli'deki korkunç kazada anne ve 3 aylık bebeği hayatını kaybetmişti! Görüntüler ortaya çıktı

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#Kocaeli#Başiskele#Trafik Kazası
Kocaelideki korkunç kazada anne ve 3 aylık bebeği hayatını kaybetmişti Görüntüler ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2023 12:47

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, otomobille ters yönden gelen cipin çarpıştığı, Suriye uyruklu Fatma Alzibid (30) ile 3 aylık bebeği Vetin El Said'in öldüğü, 5'i çocuk, 10 kişinin de yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Kaza, dün saat 21.00 sıralarında Başiskele ilçesi D-130 karayolu Barbaros Mahallesi geçişinde meydana geldi. Başiskele şehir merkezinden yola çıkan Salih Erdem Erdoğdu yönetimindeki cip, yolun ters yönüne dönerek sol şeritte yaklaşık 150 metre ilerledi. Bu sırada karşı yönden gelen Suriye uyruklu Hüseyin El Said yönetimindeki, içerisinde 11 kişinin bulunduğu otomobil ile cip kafa kafaya çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, otomobildeki Fatma Alzibid ve bebeği Vetin El Said'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan cip sürücüsü ile diğer araçtaki 5'i çocuk, 9 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ölen anne ve bebeğinin cenazeleri de morga götürüldü.

Korkunç kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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#Kocaeli#Başiskele#Trafik Kazası

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