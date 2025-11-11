×
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'deki fabrika faciasına ilişkin 5 belediye personeli görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

Kocaelideki fabrika faciasına ilişkin 5 belediye personeli görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 19:08

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 6 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin 5 belediye personeli açığa alındı.

Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 8 Kasım'da çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesinde çalışan 5 personel hakkında işlem başlatıldı.

Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B, zabıta personeli C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırıldı.

7 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kozmetik fabrikasında 8 Kasım'da çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında aralarında iş yeri sahibi K.O. ve vardiya amirlerinin bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmıştı.

 

#Kocaeli Fabrika Yangını#Belediye Personeli Soruşturma#Dilovası Yangın Faciası

