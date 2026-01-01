×
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'deki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 30 şüpheli adliyede

Güncelleme Tarihi:

Kocaelideki DEAŞ ve El Kaide operasyonunda 30 şüpheli adliyede
Oluşturulma Tarihi: Ocak 01, 2026 20:13

Kocaeli'de DEAŞ ve El Kaide silahlı terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 şüpheliden 30’u adliyeye sevk edildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ile El Kaide silahlı terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine, engellenmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 29 Aralık saat 06.00 sıralarında operasyon düzenledi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde, özel hareket polisi destekli operasyon kapsamında 37 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde ve üzerlerinde ekiplerin aramalarında; tabanca, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 30’u, bugün Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. 7 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

#Kocaeli DEAŞ Operasyonu#El Kaide Gözaltıları#Terörle Mücadele

