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Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2020 - 22:58,Son Güncelleme:

Kocaeli’de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

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Kocaeli’de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde TEM yolu Kartepe Köseköy mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden otomobil, kamyon, kamyonet ve TIR arka arkaya çarpıştı.

Kazada, TIR ile kamyon arasında sıkışan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

TEM yolunun 2 şeridi ulaşıma kapanırken, ulaşım emniyet şeridinden sağlandı. Ekiplerin olay yerinde çalışmaları devam ediyor.

 

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