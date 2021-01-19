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Gündem
Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU//BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 19.01.2021 - 15:32 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi

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Kocaeli'de Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 16'ya yükseldi
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Kocaeli'de içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nın su seviyesi, son günlerde yağan yağmur ve kar suları nedeniyle artış gösterdi. Barajdaki su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte artış gösterdi. Kurak geçen yaz ayı nedeniyle Yuvacık Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 14 ile 8 milyon metreküp seviyesine düşmüştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin verilerine göre, Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 16'ya yükselirken, su miktarı da 8 milyon 120 bin metreküp oldu.

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