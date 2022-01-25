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Kocaeli'de yoğun kar yağışı

#Kar#Kocaeli#Yoğun Kar
Kocaelide yoğun kar yağışı

Kocaeli'de gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Ekiplerin sabaha kadar yaptığı çalışmalarla TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu ulaşıma açık tutuldu.

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Kentte gece saatlerinden itibaren Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel ilçelerinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Kocaeli Büyükşehir, ilçe belediyeleri ve Karayolları ekipleri sabaha kadar karla kaplı yolları ulaşıma açık tutmak için çalıştı. D-100 Karayolu Dilovası rampaları mevkiinde araçlar yukarı doğru ilerlemekte zorlandı. Ekipler, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Kocaelide yoğun kar yağışı



‘2 BİN 466 PERSONEL VE BİN 185 ARAÇLA SAHADAYIZ’

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “Karla mücadele etmek üzere 2466 personel ve 1185 araçla sahadayız. Karla mücadelede devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Karla mücadelede makina parkını görevlendiren büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımıza, fedakarca çalışan kaymakamlarımıza, emniyet ve jandarmamıza, karayolları personeline ve sahada çalışan herkese çok teşekkür ederim” dedi. 

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