Kocaeli'de yeni doğan bebeğin şüpheli ölümü: Soruşturma başlatıldı

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Olay, dün İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Eski Hastane Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu A.S. ile M.H., bir gün önce doğan bebeği ile hastaneden eve geldi. Gece saatlerinde baba A.S., bebeklerinin hareket etmediğini gördü. A.S’nin Kocaeli Devlet Hastanesi’ne götürdüğü bebeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında savcı talimatıyla otopsi yapıldı.

İfadesi alınan A.S.’nin gece kontrol etmek için kalktığında bebeğin hareketsiz olduğunu gördüğünü ve hastaneye getirdiğini söylediği belirtildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen bebek Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Bebeğin kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek rapor ile belirlenecek.