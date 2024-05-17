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Kocaeli'de yangında evde mahsur kalan 7 yaşındaki Hazal'dan acı haber

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#Kocaeli#İzmit#Yangın
Kocaelide yangında evde mahsur kalan 7 yaşındaki Hazaldan acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2024 12:19

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 3 katlı binanın 2’nci katındaki dairede çıkan yangında evde mahsur kalan Hazal Demir (7) hayatını kaybetti, dumandan etkilenen hamile annesi S.D. ve 2 erkek kardeşi tedaviye alındı. Hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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Yangın, saat 09.30 sıralarında Yenimahalle Radar Caddesi’ndeki 3 katlı apartmanın 2’nci katındaki dairede çıktı. Evde hamile S.D. ile erkek çocukları M.D. (5) ve M.D. ile kızı Hazal Demir'in bulunduğu sırada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Anne, yangın sırasında 2 oğlunu evden çıkarırken, Hazal mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri ise dumandan etkilenen anne S.D. ve çocukları M.D. ile M.D.’yi ilk müdahale sonrası çevredeki hastanelere götürdü.

Yangın söndürülürken, ekiplerin yaptığı kontrolde evde mahsur kalan Hazal'ın hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekipleri, Hazal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri, dairede ve çevresinde incelemelerde bulundu. 4’üncü çocuğuna hamile olan anne S.D. ve 2 erkek çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Baba F.D.’nin ise yangın sırasında işte olduğu öğrenildi.

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Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Kocaeli#İzmit#Yangın

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