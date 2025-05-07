Dehşete düşüren anlar! Yanan ahşap ev duvarı 2 itfaiye erinin üzerine düştü

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Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan iki katlı 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangını söndürme çalışmaları sırasında evin bir bölümünün çökmesi sonucu itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.