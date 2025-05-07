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Dehşete düşüren anlar! Yanan ahşap ev duvarı 2 itfaiye erinin üzerine düştü

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#Kocaeli#Yangın#İtfaiye
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2025 10:32

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yangına müdahale eden 2 itfaiye personeli, evin bir bölümünün çökmesiyle yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından söndürülen yangında, 2 ev kullanılamaz hale geldi, bir bina hasar gördü.

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Yeni Mahalle Eski Hükümet Caddesi'nde bulunan iki katlı 2 evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan bir kişi, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Dehşete düşüren anlar Yanan ahşap ev duvarı 2 itfaiye erinin üzerine düştü

Yangını söndürme çalışmaları sırasında evin bir bölümünün çökmesi sonucu itfaiye vardiya amiri M.T. ile G.B. yaralandı.

Dehşete düşüren anlar Yanan ahşap ev duvarı 2 itfaiye erinin üzerine düştü

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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#Kocaeli#Yangın#İtfaiye

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