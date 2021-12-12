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Kocaeli'de yangın paniği!

#Kocaeli#Yangın#İtfaiye
Kocaelide yangın paniği

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, sabaha karşı 4 katlı apartmanın 1. katında çıkan yangın, korku dolu anlara sebep oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan 2’si bebek toplam 14 kişi ise merdivenli araçla kurtarıldı.

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Olay, saat 06.00 sıralarında İzmit'in Hatipköy Mahallesi Goncalar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın 1. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.S.’nin kızıyla yaşadığı evin mutfak kısmında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden Murat S., camdan dışarıya çıktı. Diğer apartman sakinleri ise merdiven boşluklarının dumanla dolması sebebiyle dışarıya çıkamadı.

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde yangın kontrol altına alınırken, apartmanda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için ise çalışma başlatıldı. Üst katlarda mahsur kalan 2’si bebek toplam 14 kişi, merdivenli araçla güvenle aşağıya indirildi. Dumandan etkilenen 2’si bebek 4 kişi ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaelide yangın paniği

Öte yandan, M.S.’nin evde kızının da olduğunu iddia etmesi üzerine ekipler evin içinde 16 yaşındaki genç kızı aradı. Evde kimsenin olmaması üzerine M.S., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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#Kocaeli#Yangın#İtfaiye

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