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İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.10.2020 - 17:49 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi

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Kocaeli'de yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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KOCAELİ'de, aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altında dinmesini bekledi.

Kocaeli'de aniden bastıran yağış, bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kısa süre etkili olan yağışa hazırlıksız yakalananlar, saçak altları ve iş yerlerine sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Kentin bazı noktalarında caddeler sularla kaplanırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorluk yaşadı.

 

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