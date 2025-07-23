Kocaeli'de üzerine ağaç dalı düşen 18 yaşındaki Selda, hayatını kaybetti

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Olay, 6 Temmuz'da Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi anıt çınardan kopan büyük bir dal, o sırada altında oturan Seda Karakol (18), Erdem Ulak (29) ve bir kişinin üzerine düştü.
Yaralılardan öğretmen Erdem Ulak, olay günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.
16 GÜN SONRA ACI HABER
Ağır yaralı olan ve 16 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Seda Karakol da dün hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.
Karakol'un cenazesinin, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.