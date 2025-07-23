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Kocaeli'de üzerine ağaç dalı düşen 18 yaşındaki Selda, hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Gölcük#Ağaç Dalı
Kocaelide üzerine ağaç dalı düşen 18 yaşındaki Selda, hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2025 10:47

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine çınar ağacından dal düşmesi sonucu ağır yaralanan 18 yaşındaki Seda Karakol, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 6 Temmuz'da Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Tarihi anıt çınardan kopan büyük bir dal, o sırada altında oturan Seda Karakol (18), Erdem Ulak (29) ve bir kişinin üzerine düştü.

Kocaelide üzerine ağaç dalı düşen 18 yaşındaki Selda, hayatını kaybetti

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla dalın altından çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan öğretmen Erdem Ulak, olay günü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

16 GÜN SONRA ACI HABER

Ağır yaralı olan ve 16 gündür hastanede yaşam mücadelesi veren Seda Karakol da dün hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

Kocaelide üzerine ağaç dalı düşen 18 yaşındaki Selda, hayatını kaybetti

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Karakol'un cenazesinin, memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

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#Kocaeli#Gölcük#Ağaç Dalı

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