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Kocaeli'de Toprak Mahsulleri Ofisi'ndeki patlamadan bir acı haber daha... Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti

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#Toprak Mahsulleri Ofisi#Kocaeli#Hastane
Kocaelide Toprak Mahsulleri Ofisindeki patlamadan bir acı haber daha... Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 10:22

Kocaeli'nin Derince ilçesinde Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) silosundaki patlamada ağır yaralanan Elif Dayıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Acı olayda ölü sayısı 2’ye yükselmiş oldu.

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Toprak Mahsulleri Ofisi silolarında 7 Ağustos’ta meydana gelen patlamada 3'ü ağır 12 kişi yaralanmış, TMO'nun 60 silosundan 13'ü etkilenmişti. Yaralılardan 6'sı taburcu edilmiş, yoğun bakımdaki 3 yaralıdan Ekrem Kalkan 9 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Durumu ciddiyetini koruyan Elif Dayıoğlu’ndan da acı haber geldi.

Dayıoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Acı olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükselmiş oldu.

Kocaelide Toprak Mahsulleri Ofisindeki patlamadan bir acı haber daha... Elif Dayıoğlu hayatını kaybetti

4 yaralının ise Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor.

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#Toprak Mahsulleri Ofisi#Kocaeli#Hastane

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