×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de toprak kayması: Kepçe ve kamyonlar sürüklendi

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Gebze#Heyelan
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 16:08

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafriyat toprağı döküm alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 7 kamyon ve bir kepçe sürüklenerek yamaçta asılı kaldı. Olay sırasında araçların devrilmemesi, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Haberin Devamı

Kirazpınar Mahallesi'nde hafriyat toprağı döküm sahasında yürütülen çalışma sırasında toprak kayması meydana geldi. Çalışır vaziyetteki 7 kamyon ve bir kepçe, kaymanın etkisiyle sürüklendi. Bir sürücü, araçtan çıkmaya çalışırken omzundan yaralandı. Araçlardan inemeyen diğer sürücüler ise kurtarılmayı bekledi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücüler, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçi ambulansla hastaneye kaldırılırken, jandarma ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgede önlem aldı.

Kocaelide toprak kayması: Kepçe ve kamyonlar sürüklendi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Gebze#Heyelan

BAKMADAN GEÇME!