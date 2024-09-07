Cumhurbaşkanı Erdoğan: İzmir Körfezi'nde çevre felaketi var

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nde Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin yeni binası, Teleferik ve TOKİ konutları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin açılış törenindeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başladı.

"Bu anlamlı buluşmada, bu muhteşem güzel hastanemizi tüm Gölcük'ün, Kocaeli'nin emrine amade kılıyoruz." diyen Erdoğan, Gölcük'le birlikte Kocaeli'nin tüm ilçelerine ve mahallelerine selamlarını ve sevgilerini gönderdiğini, bugün Kocaeli'nde dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Erdoğan, toplu açılış töreninden önce 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda gençlerle buluştuklarını aktararak, "Muhabbetin ve kardeşliğin hakim olduğu muhteşem bir atmosferde, yüreği ülkesi ve milleti için çarpan gençlerimizle bir araya geldik. Vatanına, milletine, davasına, inanç değerlerine bağlı, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının güvencesi olan tüm gençlerimizle iftihar ediyoruz. Rabbim bizlere böylesi gençlerin eksikliğini yaşatmasın diyorum." diye konuştu.

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"DEPREME HAZIRLIK TÜRKİYE İÇİN BİR BEKA MESELESİ"

Programın ardından Gölcüklü kardeşleriyle beraber olduklarına dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Öncelikle bundan 25 sene evvel, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle yad ediyorum. Merkez üssü Gölcük olan depremin üzerinden 25 yıl geçse de acısı halen tazedir. '6 Şubat Asrın Felaketi'yle gördük ki depreme hazırlık Türkiye için bir beka meselesidir. Hükümet olarak bunun gereğini yerine getiriyoruz. Milletimizin bir daha benzer acılar yaşamaması adına devletimizin tüm imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Rabbim bizleri her türlü afetten muhafaza eylesin."

Mitinge katılan vatandaşların kendisine sevgi gösterisinde bulunmaları üzerine Erdoğan, "Kardeşlerim, ben de sizin yanınızdayım." ifadesini kullandı.

Kocaeli halkına şükran borcunu ödemek istediğini dile getiren Erdoğan, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nden 2 gün önce Kocaeli'ne geldiklerini, son mitinglerinden birini burada yaptıklarını, Kocaeli'nden tercihini gerçek belediyecilikten, eser ve hizmet siyasetinden yana kullanmalarını istediğini kaydetti.

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"KAMU OLARAK KOCAELİ'YE YAPTIĞIMIZ YATIRIMLARIN GÜNCEL TUTARI 350 MİLYAR LİRAYI BULUYOR"

Kocaelili ve Gölcüklülerin kendilerini yine mahcup etmediklerinin altını çizen Erdoğan, "'Durmak yok, yola devam' diyen tüm Kocaelili ve Gölcüklü vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugüne kadar dualarınızla, desteğinizle daima yanımızda oldunuz. Biz de Kocaeli ve Gölcük için aşkla koştuk, büyük bir tutkuyla çalıştık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'yi geliştirmek, büyütmek, kalkındırmak için kamu yatırımları, belediye yatırımları ve özel sektör yatırımlarıyla her türlü desteği verdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kamu olarak Kocaeli'ye yaptığımız yatırımların güncel tutarı 350 milyar lirayı buluyor. Sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın yatırımlarının toplam değeri 78 milyar lirayı aşıyor. Altyapıdan üstyapıya, kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine kadar çok farklı alanlarda 24 milyar liralık projelerimiz devam ediyor. Ulaştırmada, eş zamanlı olarak pek çok projeyi hayata geçiriyoruz. Kocaeli Kuzey Hızlı Raylı Sistemi Hattı'nın birinci aşamasının ihalesini haziran ayında yaptık. Proje bedeli 75,5 milyar lira olan 28,5 kilometre uzunluğundaki bu hattın tamamlanmasıyla günlük 300 bin yolcu taşınacak. İnşallah bu önemli projeyi 2028 yılında hizmete vereceğiz. Gebze-Darıca Sahil Metro Hattı'mızda da çalışmalar hızla ilerliyor. Bu hattı da 2025 yılı sonunda hizmete açmayı planlıyoruz."

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"LAFLA ÇEVRECİLİK YAPMIYORUZ"

İzmit Körfezi'ni temizliyoruz. Mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. Kamyonlarımız vızır vızır çamur taşıyor. Lafla çevrecilik yapmıyoruz. Haliç'i temizlediğimiz gibi İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak.

"ÇEVRE İSTİSMARCILARININ HİÇBİRİ ORTADA YOK"

Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye sokakları yakıp yıkanların durumunu görüyorsunuz. İstanbul'da yaşanan çevre talanıyla ilgili tek bir cümle bile kurmuyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasbedilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Mangalda kül bırakmayan çevre istismarcılarının hiçbiri ortada yok.

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Ya kafalarını kuma gömdüler ya da havaya bakıp ıslık çalıyorlar. İzmir Körfezi'ne ses çıkarmıyorlar. Çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkarlık adeta paçalarından akıyor.

Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ni halkımızın emrine bugün sunuyoruz. Kocaeli Şehir Hastanesi'ni hizmete açtığımızda ne diyorlardı? Yok canım, açtık işte. Sağlık alanında Kocaeli'ye 18 milyar lira tutarında yatırım yaptık. Bu yatırımların birilerini rahatsız ettiğinin farkındayız.

Başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz."

Erdoğan, konuşmasının ardından yapımı tamamlanan projelerin açılışını gerçekleştirdi.