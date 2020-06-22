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AA
Haber Giriş: 22.06.2020 - 01:23,Son Güncelleme:

Kocaeli'de TKİP operasyonu! 2 kişi tutuklandı

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Kocaeli'de TKİP operasyonu! 2 kişi tutuklandı
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Kocaeli'de terör örgütü TKİP üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde terör örgütü TKİP'e yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen E.A, Ö.T.Ö, V.U, Z.K. ve S.Y gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan V.U. ve E.A çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe, "terör örgütü adına faaliyette bulunmak" suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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