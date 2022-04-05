Kocaeli'de TIR ile servis aracı çarpıştı: 2'si ağır 25 yaralı

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Kaza, saat 16.30 sıralarında, Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (GEBKİM) C kapısı karşısında meydana geldi. GEBKİM'den çıkış yapan Gürkan Mut yönetimindeki 34 CGG 471 plakalı TIR ile Valiler Bulvarı'ndan gelen ve işçileri taşıyan Ayhan Yılmaz'ın kullandığı 41 P 9821 plakalı midibüs ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle midibüs, yan yattı.

2'Sİ AĞIR 25 YARALI

İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 25 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere götürüldü.

Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.