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Kocaeli'de tersanedeki yangın... Dumandan etkilenen gemi çalışanı hayatını kaybetti

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#Kocaeli#Başiskele#Gemi
Kocaelide tersanedeki yangın... Dumandan etkilenen gemi çalışanı hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 11:34

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde özel bir tersanede bulunan gemide çıkan, 4 kişinin dumandan etkilendiği yangında, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş (41) doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının ise hastanelerde tedavileri devam ederken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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Olay, dün Başiskele ilçesinde bulunan Kocaeli Serbest Bölgesi içindeki özel bir tersanede meydana geldi. Kıyıya demirli olan ve son testleri yapılan 'Tronderbas TR-500-ND' isimli gemiden yükselen dumanları görenler, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü. Dumandan etkilenen 4 gemi çalışanı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

KURTARILAMADI

Dumandan etkilenen ve ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırılan gemi çalışanı Mustafa Altuntaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Altuntaş’ın cenaze bilgileri ise henüz belli olmadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Diğer 3 yaralının ise hastanelerde tedavileri devam ederken, 1’inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

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#Kocaeli#Başiskele#Gemi

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