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Gündem
KOCAELİ (AA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
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Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.     

Terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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