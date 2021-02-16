Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Terör örgütü güdümünde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.