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Gündem
Haluk TURGUT/DARICA (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 16:20 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de terasta mangal çatıyı yaktı!

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Kocaeli'de terasta mangal çatıyı yaktı!

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı apartmanın terasında mangal yakıldığı sırada yangın çıktı. Çatı kullanılamaz hale gelirken alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bağlarbaşı Mahallesi Söğütlü Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında yaşayan Suriyeli aile, öğle saatlerinde, terasta mangal yaktı. Bu sırada çatının tutuştuğunu fark eden aile, itfaiyeye haber verdi. Apartmanda yaşayanlar, binayı boşaltırken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Çatı, kullanılamaz hale geldi.

Kocaelide terasta mangal çatıyı yaktı

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