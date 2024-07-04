Kocaeli'de sosyal medyadan provokatif paylaşıma 8 gözaltı

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Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal paylaşım siteleri üzerinden, kamu düzeni ve barışını bozacak provokatif söylemlerde bulunan şahıslara yönelik araştırma yapıldı.

Yapılan kontrollerde tespit edilen U.S., H.E., R.P, H.K., M.S.Y. ,Y.Ö.C. ,D.V. ve H.E. isimli şahısları Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verilen talimatla Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yakaladı.

Gözaltına alınan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.