×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de sosyal medyada suç örgütlerini övdükleri iddiasıyla 18 zanlıya gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Sosyal Medya Suçları#Kocaeli Suç Örgütü#Organize Suçlarla Mücadele
Kocaelide sosyal medyada suç örgütlerini övdükleri iddiasıyla 18 zanlıya gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2026 12:58

Kocaeli'de, sosyal medya hesaplarından suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları iddiasıyla 18 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından hem silahlı hem de suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 18 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

TABANCA, FİŞEK VE ŞARJÖRLER ELE GEÇİRİLDİ

Adeslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 92 fişek, 3 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sosyal Medya Suçları#Kocaeli Suç Örgütü#Organize Suçlarla Mücadele

BAKMADAN GEÇME!