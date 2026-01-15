Kocaeli'de sosyal medyada suç örgütlerini övdükleri iddiasıyla 18 zanlıya gözaltı

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bu kapsamda, sosyal medya hesaplarından hem silahlı hem de suçu ve suç örgütlerini övücü paylaşımlar yaptıkları belirlenen 18 zanlı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

TABANCA, FİŞEK VE ŞARJÖRLER ELE GEÇİRİLDİ

Adeslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 92 fişek, 3 şarjör, 2 kurusıkı tabanca, 37 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 15 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.