Kocaeli'de sosyal medyada başlayan tartışma cinayetle bitti! Ölmeden önce verdiği ifade, şüphelileri yakalattı

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Olay, 12 Nisan'da Darıca ilçesi İstasyon Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Motosikletle gelen maskeli ve kasklı 2 kişiden biri, inip kahvehanede bulunan Arda Yücel Ekşi’ye tabancayla ateş etti. İki bacağına 8 kurşun isabet eden Ekşi, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren kişi ve motosiklet sürücüsü ise kaçtı.

ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİ

Hastanede tedaviye alınan Ekşi, polise verdiği ifadesinde olaydan önce Y.T. isimli kişi ile daha önce sosyal medya üzerinden tartıştıklarını, küfürleştiklerini ve sosyal medya hesapları üzerinden sürekli birbirlerini tehdit ettiklerini anlattı. Ekşi, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti. Ekşi'nin cenazesi 21 Nisan günü Gebze ilçesi İstasyon Yeni Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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4 İLDE OPERASYON YAPILDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yürütülen soruşturma kapsamında, olayda kullanılan motosikletin 5 Nisan günü çalındığını ve olay gününe kadar şüphelilerin ormanda sakladıklarını tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Arda Yücel Ekşi’ye ateş açan kişinin Y.T., motoru kullananın ise C.Ş. (17) olduğunu belirledi. R.Ç., İ.A., E.Ö., İ.K.T., M.İ.A.'nın, Y.T. ve C.Ş.'nin kaçmalarına ve saklanmalarına yardım ettiğini değerlendiren ekipler Kocaeli, Mersin, Sakarya ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Operasyonlarda olayı gerçekleştiren Y.T., motosikleti kullanan C.Ş. ile kaçmalarına ve saklanmalarına yardım ettiği değerlendirilen eden R.Ç., İ.A., E.Ö., İ.K.T., M.İ.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçmalarına ve saklanmalarına yardım A.Ö. isimli bir kişinin ise başka bir suçtan firari olarak arandığı, olaydan birkaç gün sonra polis ekiplerinin yaptığı GBT sorgusunda yakalanıp tutuklandığı bildirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.