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DERİNCE(Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 13:57,Son Güncelleme:

Kocaeli'de sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar

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Kocaeli'de sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar
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Kocaeli'nin Derince ilçesinde sokak hayvanları için konulan barınaklardan 8'i çalındı. Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi.

Derince Belediyesi'nin sokak hayvanları için beslenme yerlerine koyduğu barınaklardan 8'i kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Derince Belediyesi'nin her gün mama ve su bıraktığı Fatih Mahallesi eski baraj mevkisinde 2, Toylar Mahallesi mevkisinde 3, Çınarlı Mahallesi Çenesuyu mevkisinde 2 ve Çınarlıdere Mesire Alanında yer alan 1 barınak olmak üzere 8 barınak çalınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Derince Belediyesi barınakların çalınmasıyla ilgili bilgileri olanların emniyet ve belediye birimlerine haber verilmesini istedi.

Kocaelide sokak hayvanları için konulan barınakları çaldılar



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