MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi
GeriGündem Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 10:13 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi
Abone Olgoogle-news

KOCAELİ’de sabah saatlerinde kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin düştüğü TEM Otoyolu’nda, sürücüler güçlükle ilerledi.

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin bazı noktalarında yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi, hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Derince geçişinde, araçlar düşük hızda ilerledi.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle