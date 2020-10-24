Kocaeli'de sis hayatı olumsuz etkiledi

Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Kentin bazı noktalarında yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş mesafesi, hayatı olumsuz etkiledi. TEM Otoyolu Derince geçişinde, araçlar düşük hızda ilerledi.