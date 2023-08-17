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Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan sürücü, yaralı halde 30 kilometre gitti

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#Kocaeli#İzmit#Silahlı Saldırı
Kocaelide silahlı saldırıya uğrayan sürücü, yaralı halde 30 kilometre gitti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2023 17:13

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir S.E., otomobil içerisindeki arkadaşı F.S.'ye silahla ateş ederek kaçtı. Çenesinden yaralanan F.S., yaralı halde 30 kilometre kaçtı.

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Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilde oturan sürücü F.S. (42) ile arkadaşı S.E. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.E. tabancasını çıkardı. Aralarında çıkan arbedede silah patladı. F.S. silahtan çıkan kurşunla çenesinden yaralanırken, S.E. ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan sürücü de can havliyle olay yerinden aracıyla birlikte kaçtı. Yaralı şekilde Gölcük ilçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Abdülhamit Han Caddesi'ne kadar gelen F.S., eşini arayarak yaralandığını bildirdi. F.S.'nin eşinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

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Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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#Kocaeli#İzmit#Silahlı Saldırı

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