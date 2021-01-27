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Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),(DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 13:53 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de şiddetli fırtınada balıkçı teknesi battı

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Kocaeli'de şiddetli fırtınada balıkçı teknesi battı
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KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle su alan balıkçı teknesi battı.

Kocaelide şiddetli fırtınada balıkçı teknesi battı
Körfez ilçesine bağlı Yarımca Sahili’nde dün gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle su alan balıkçı teknesi battı. Diğer teknelere tehlike oluşturmaması için sahibi, baş kısmı su yüzeyinde kalan tekneyi iple bağlayarak sabitledi. Bölgedeki diğer tekne sahipleri de kıyıdaki teknelerini güvenceye aldı.

'SABAHA KADAR UYUMADIK'

Bölgede tekne sahibi olan Enver Okan, “Dün meteorolojinin de belirttiği üzere burada fırtına ihbarı vardı. Deniz gece saatlerinde kabarmaya başladı. Biz de burada tekne sahibiyiz. Sabaha kadar uyumadık. Sabah kalktığımızda ilerideki tekneyi batık halde gördük. Buranın küçük balıkçı tekneleri ve ticari acenta botları için sorunu bir mendireğimizin olmaması. Yetkililer bu konuyla ilgili çalışmaları yapıyorlar. Genelde buraya lodos ile kıble rüzgarları vurur. Yılda en az 2-3 sefer böyle fırtınalar yaşıyoruz. Burada benim bildiğim, 4-5 tane tekne battı. Bunlardan birinde amcam, teknesini kurtarmaya çalışırken vefat etti. Yaklaşık 10-12 sene oldu bu olay” dedi.

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