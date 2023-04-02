Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası

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Olay, öğle saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde kurulan 2'nci el oto pazarı mevkinde meydana geldi. Oto pazarı etrafına tezgah açan manav U.A. ile ayakkabı satan N.H. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtan bıçak alan U.A., N.H.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan N.H.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı N.H. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.