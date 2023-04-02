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Kocaeli'de seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası

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#Kocaeli#Kavga#Seyyar Satıcı
Kocaelide seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2023 14:03

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde tezgah yeri sebebiyle seyyar satıcılar U.A. ile N.H., arasında tezgah yeri açma kavgası çıktı. U.A., tezgahından aldığı bıçakla N.H.'yi yaraladı. N.H., hastaneye kaldırılırken, polis U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Olay, öğle saatlerinde Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi'nde kurulan 2'nci el oto pazarı mevkinde meydana geldi. Oto pazarı etrafına tezgah açan manav U.A. ile ayakkabı satan N.H. arasında tartışma çıktı.

Kocaelide seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası

Tartışmanın büyümesi üzerine tezgahtan bıçak alan U.A., N.H.'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan N.H.'yi görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Yaralı N.H. ambulans ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri şüpheli U.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Kocaelide seyyar satıcıların bıçaklı yer kavgası

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#Kocaeli#Kavga#Seyyar Satıcı

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