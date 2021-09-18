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Kocaeli'de 'sahte diş hekimi' alarmı! Adliyeye sevk edildi

#Sahte Diş Hekimi#Kocaeli#Diş Hekimi
Kocaelide sahte diş hekimi alarmı Adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi eden Suriyeli M.H. (33), adliyeye sevk edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'in Kadıköy Mahallesi’nde kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtan Suriye uyruklu M.H.’nin muayenehanede yabancı uyruklu kişileri para karşılığı muayene edip, ilaç yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından dün iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tıbbi malzeme, hastaların bilgilerinin bulunduğu 5 randevu ve kasa defterini ele geçirdi.

Gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen M.H., burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Kocaelide sahte diş hekimi alarmı Adliyeye sevk edildi

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#Sahte Diş Hekimi#Kocaeli#Diş Hekimi