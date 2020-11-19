Kocaeli'de sahilde Erbil Hakgüder'in cesedi bulundu
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde sahilde erkek cesedi bulundu. Hakgüder ailesinin dün gece kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, Karamürsel Kayacık Mahallesi hayvan barınağı mevkisinde, sahil kenarında yürüyen vatandaşlar denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cesedin Erbil Hakgüder'e (70) ait olduğu belirlendi.
Hakgüder'in cesedi, Karamürsel Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hakgüder ailesinin dün gece kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi.
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