Kocaeli’de polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Katliam gibi kaza Çok sayıda can kaybı varKatliam gibi kaza! Çok sayıda can kaybı var#Kaza
Bakan Koca 5 maddede anlattı... Omicrona karşı ne yapmalıBakan Koca 5 maddede anlattı... Omicron''a karşı ne yapmalı?#Omicron
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi İşte Talih Kuşunun konduğu şehir...Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi! İşte 'Talih Kuşu'nun konduğu şehir...#Milli Piyango
2022ye merhaba Türkiye yeni yılı böyle karşıladı2022'ye merhaba! Türkiye yeni yılı böyle karşıladı#Türkiye
Yeni yıla saatler kala... 2021in son tablosu 2022 için uyarı niteliğindeYeni yıla saatler kala... 2021'in son tablosu 2022 için uyarı niteliğinde!#OMICRON
Taksimde yılbaşı gecesi taciz skandalı Gözaltına alındılarTaksim'de yılbaşı gecesi taciz skandalı! Gözaltına alındılar#Taciz
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
MHP lideri Bahçeliden yeni yıl mesajıMHP lideri Bahçeli'den yeni yıl mesajı#Devlet Bahçeli
Aleyna Tilki’ye hayran şoku Görüntüler ortaya çıktıAleyna Tilki’ye 'hayran' şoku! Görüntüler ortaya çıktı#Aleyna Tilki
Korkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşkKorkunç cinayetin sır perdesi aralandı: Yasak aşk!#Manisa
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı

#Polis Telsizi#FETÖ#Terörist
Kocaeli’de polis telsizinden terör örgütü propagandası yapıldı

Kocaeli'de yeni yılın ilk dakikalarında polis telsizinden İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlunun mesajı yayınlandığı sırada, anons kesilerek FETÖ/PDY terör örgütünün propagandası yayınlandı. Emniyet, telsize müdahalede bulunan teröristleri yakalamak için çalışma başlattı.

 

Haberin Devamı

2022 yılının ilk dakikalarına girildiğinde Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlunun, emniyet teşkilatına yönelik tebrik mesajı polis telsizinden okunmaya başladı. Bu sırada anons kesilerek, kanaldan FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün propagandası yayınlandı. Olayı fark eden polis haber merkezi, propagandayı engelleyerek kanalın kontrolünü devraldı. 

Yaşanan olay sonrasında anonsa giren Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, "Merkez, bu şeref yoksunu, devlet düşmanı, hain şebekenin elemanına hitap ediyorum. Azıcık şeref, haysiyetiniz varsa Türk devletine, Türk milletine ihanet etmezsiniz. Sizi bulduğumuzda ne yapacağımızı biliyorsunuz. Ayrıca kimse de moralini bozmasın. En kısa sürede de bu namussuzu bulup, gereğini yapacağız" dedi. 

Tipioğlu’nun talimatı sonrasında anons yapan haber merkezi, "Emirlerinizi takip ettim. Kanala müdahale eden şeref yoksunu, sesimizi duyuyorsa hakkında gerekli işlemin yapılacağını da bilsin. Teşkilat mensuplarımız da moralini, motivasyonunu bozmasın. Tüm istasyonlarımız bu şekilde takip etsin" ifadelerini kullandı. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Polis Telsizi#FETÖ#Terörist

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021