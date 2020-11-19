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Selda Hatun TAN/KOCAELİ, (DHA)
Haber Giriş: 19.11.2020 - 11:09 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de piyasaya 1,5 milyon dolar sahte para sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı

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Kocaeli'de piyasaya 1,5 milyon dolar sahte para sürmeye çalışan kalpazanlar yakalandı
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Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde matbaada bastıkları toplam 1,5 milyon dolar sahte banknotu piyasaya sürmeye hazırlanan 3’ü yabancı uyruklu, 5 kişi yakalandı.

Çayırova ilçesinde polis ekipleri, bir depoda kurulan matbaayı takibe aldı. Matbaada sahte dolar basıldığını tespit eden polis ekipleri, iş yerine baskın düzenledi. Baskında matbaada basılan toplam 1,5 milyon dolar sahte banknot ele geçirildi.

Sahte dolarları piyasaya sürmeye çalışan 2 Rus, 1 Sırp ve 2 Türk gözaltına alındı. 

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