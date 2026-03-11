×
Kocaeli'de piyasa değeri 40 milyon TL olan sahte şampuan ele geçirildi

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde, jandarmanın bir depoya düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan sahte şampuan ele geçirildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine dün Dilovası ilçesinde, bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 40 milyon TL olan, 44 bin 330 adet dolu halde sahte şampuan, 78 bin 778 boş şampuan kutusu, 15 bin 700 etiket, 14 bin 100 kapak, 12 bin litre şampuan imalatında kullanıldığı tahmin edilen sıvı ham madde, 4 bin 400 karton kutu, 7 dolum tankı ve 7 paketleme ve ambalaj makinesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, firma hakkında adli işlem başlatıldı.

