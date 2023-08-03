Kocaeli'de pet shop katliamı! Görünce dehşete kapıldı: Böyle canice, vahşi bir olay yaşamadım

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Olay, 1 Ağustos gecesi Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Petkimliler Caddesi'nde meydana geldi. Saat 23.00 sıralarında pet shop dükkanını kapatıp evine giden yüzde 90 görme engelli Zafer Cengiz, sabah saatlerinde geri döndüğünde hayvanların bulunduğu kafeslerin dağıtıldığını, 3 civciv, 1 ördek ve 1 tavşanın ise öldürüldüğünü fark etti. Yavru tavşanın başının kesilerek iş yerinin kapısına bırakıldığını gören Cengiz, polis merkezine giderek olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

'BÖYLE BİR OLAY YAŞAMADIM'

Yaşadığı olay nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu belirten Zafer Cengiz, “2 yıldır bu iş yerini işletiyorum, böyle canice, vahşi bir olay yaşamadım. Gece saat 11.00 gibi dükkanımı kapattım, sabah saat 10.20 gibi geldim. Kafeslerim dağıtılmıştı. Kafesin içinde 3 civcivim, 1 ördeğim, yukarıda da 2 tane tavşanım vardı. Ördeğimi öldürmüşler, kaldırımın kenarına koymuşlar. Tavşanımın kafasını kesmişler. Kafasını dükkanımın önüne, gövdesini ise civcivlerin ölüsüyle beraber merdivenlerin başına koymuşlar. Bu insanlığa, ahlaka, dine, inanca, hangi mezhebe, inanca olursa olsun yakışmayan bir harekettir. Kim yaptıysa Allah lanetiyle lanetlendirsin. Kendisini esefle kınıyorum. Devletimizin bu olayı gün yüzüne çıkartıp suçlulardan bu hayvanların ve benim hakkımın almasını talep ediyorum” diye konuştu.

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'HANGİ İNANÇ BUNU KABUL EDER'

Dükkanı 2 yıldır işlettiğini belirten Cengiz, “Kamera kayıtlarının, gerekirse parmak izinin alınması talebinde bulundum. 2 yıldır bu dükkandayım. 2 yıldır hiçbir şekilde bu vaziyette bir olayla karşılaşmadım. Hayvanlarım kayboldu gezerken, belki biri aldı, belki bir köpek kaptı. Ona da bir şey demedim. Ama şu vaziyet hiç rastlanmadı. Ben buna niye rastlayayım ki. Bunu hangi insan yapabilir. Hangi insan yavru tavşanın kafasını kesip de dükkanın önüne, gövdesini merdivenin başına koyabilir” dedi.

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'SUÇLULAR BULUNSUN'

Olayı gerçekleştirilen kişi ya da kişilerin hukuk önüne çıkarılıp gerekli cezayı almasını talep eden Cengiz, “Hayvan hakları derneğinin de bu davaya müdahil olmasını istiyorum. Gerekirse Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, gerekirse Çevre Bakanlığı'nın, Tarım Bakanlığı'nın bu konuya müdahil olmasını istiyorum. Gerekli işlemlerin yapılıp bu suçluların bulunmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.