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Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 30.12.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de panik! Ekipler yangını söndürmeye koşarak gitti

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Kocaeli'de panik! Ekipler yangını söndürmeye koşarak gitti
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Kocaeli'de 2 katlı metruk binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken sokağın dar olması ve hatalı parklar yüzünden zor anlar yaşadı. Bölgeye gelen itfaiyeciler, koşarak alevleri söndürdü. Öte yandan yanan metruk binanın yanındaki binada yaşayan kadın, dumandan etkilenerek, fenalık geçirdi.

İzmit’te, 2 katlı metruk binadaki yangına müdahale için yola çıkan itfaiye ekiplerinin araçlarından bazıları, sokağın dar olması ve hatalı parklar yüzünden geçemedi. Bunun üzerine araçtan inip, koşarak, bölgeye gelen itfaiyeciler, alevleri söndürdü.

İzmit'in Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak'ta bulunan 2 katlı metruk binanın üst katında, öğle saatlerinde, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede çatıya da sıçradı. Binadan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakların dar olması ve hatalı parklar nedeniyle 3 itfaiye aracı, Mesut Tekke Sokak'a giremedi. Tek itfaiye aracı, olay yerine ulaşırken, yolda kalan araçlardan inen itfaiye erleri de koşarak, geldi. Yangın, itfaiyecilerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kocaelide panik Ekipler yangını söndürmeye koşarak gitti


Öte yandan yanan metruk binanın yanındaki binada yaşayan kadın, dumandan etkilenerek, fenalık geçirdi. İtfaiye ve sağlık görevlilerinin yardımıyla ambulansa götürülen kadına tedavi uygulandı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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