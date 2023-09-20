Kocaeli'de özel hastanede iğrenç iddia! Yaşadığı kâbusu anlattı: Ağlayarak yemekhaneye gidiyordum

Haberin Devamı

İddiaya göre olay, farklı tarihlerde Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde meydana geldi. Ameliyathanede yardımcı personel olarak görev yapan A.Ö. (48), kendisi ile aynı bölümde çalışan Ç.K.'nın (54) sözlü ve fiziksel istismarına maruz kaldığı iddiasıyla durumu yetkililere bildirdi. Hastane yönetimi önce Ç.K.'yı, ardından da A.Ö.'yü işten çıkardı. Taraflar ise birbirlerinden şikayetçi oldu.

"ELİNDEN ZOR KAÇTIM"

A.Ö.,, "Kameranın olmadığı yere beni yanına çağırdı. Beni kendine çekip öptü. Sesim yükselince bıraktı. Ben, 'Sen benim ağabeyimsin, yapma böyle' dedim. Çalışmak zorunda olduğum için kimseye anlatamadım. İçimde yaşadım. Ç.K. bana kameranın görmediği ve yalnız kaldığım yerlerde sözlü ve fiziksel bir takım davranışlarda bulunuyordu. Ben de hep kaçıyordum.

Haberin Devamı

Tam tarihi hatırlamadığım bir gün yine yanıma odamı temizlerken geldi. 'Burada kamera olmasa sana neler yaparım neler' dedi. Ben de aspiratörü boşaltmak için çıktım. O kısımda da kamera olmadığı için arkamdan gelerek özel bölgelerime dokundu. Ben de elinden zor kaçtım. Ağlayarak yemekhaneye gidiyordum. Hastaneden arkadaşım ne olduğunu sordu, ben de anlattım. O da yazışmaların ipucu olarak ekran görüntüsünü almamı söyledi. Arkadaşım baş hemşireye anlattı, o da yönetime anlattı. Yönetime ben de anlattım. Önce Ç.K.'yı işten çıkardılar, ardından benim hastanede susmayıp olayların duyulmasından dolayı beni işten çıkardılar. Beni taciz ederek rahatsız eden Ç.K. isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim" dedi.

"A.Ö.'NÜN BANA KOMPLO KURDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Ç.K. ise emniyetteki ifadesinde A.Ö.'nün suçlamalarını kabul etmeyerek, "Kendisi işini iyi yapmadığı için hastanedeki nöbet vardiya sisteminden çıkartıldı, normal vardiyaya yazıldı. Bu şahıs bana 'Karını boşa, beni nikahına al' diyordu, ben de kabul etmiyordum. Yalnız kaldığımız zamanlarda ona 'Hadi birlikte olalım' diyordum ancak o zaman giyiniktim. O da, 'Birlikte olmamız için önce nikah kıymamız lazım. Ondan sonra beraber oluruz' diyordu. Hatta bundan 1 ay önce ben hastanede odada uyurken A.Ö. benim uyuduğum odaya geldi.

Haberin Devamı

O sırada odada kimse yoktu. Benim bacaklarıma dokunmaya başladı ve 'Aç gözünü, uyuyor musun?' dedi. Ben de kalkıp odanın diğer bölümüne gittim. Ona, 'Gel burada birlikte olalım' dedim. O da 'Beni nöbet vardiyasına yazdırabilirsen o zaman seninle beraber olurum' dedi. Ben de nöbet vardiyasına yazdırmayacağımı, bunun amirlerin kararı olduğunu söyledim. Ben onu öpmeye çalıştım ve sarıldım. O da öptüğüm zamanlarda 'Şimdi değil, hayır istemiyorum. Nöbete yazdırırsan o zaman yaparız' deyip beni reddediyordu.

Onun özel bölgelerine dokunmadım. Sadece sarılırken kalçasına dokunuyordum. Ona cinsel içerikli herhangi bir mesaj ve ses kaydı atmadım. Onunla aramızda herhangi bir cinsel temas olmamıştır. A.Ö.'nün bana komplo kurduğunu düşünüyorum. Ben de kendisinden şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"İŞİMDEN OLMAMAK İÇİN SÜREKLİ DİŞİMİ SIKTIM"

Yaklaşık 2,5 yıldır özel bir hastanede çalıştığını söyleyen A.Ö., "25 yıllık bir personel tarafından tacize uğradım. Kamerasız bölümlere, ilaç bölümüne geçtiğim zaman arkamdan gelirdi. Gülcan hemşire bana, 'Tokluyu boşalt' dediğinde de arkamdan gelirdi. Ben o tokluyu boşaltırken ya kalçamdan tutardı, ya göğüslerimi sıkardı. Ben de, 'Yapma etme, bak işimizden oluruz. Sen benim ağabeyimsin' derdim. O an kaçarak çıkardım. 'İşimden olmayayım' diye sürekli dişimi sıktım. Bakmakta olduğum bir çocuğum var" dedi.

"ÇOK ÇARESİZİM"

Yaşadığı tacize dayanamayarak konuyu Hastane yönetimine anlattığını ifade eden A.Ö., "Önce onu işten çıkardılar, sonra da beni çıkarttılar. Ben 'Acaba bölümü değiştirirler mi?' diye düşündüm ama çıkarttılar. İşten çıktığım gün direkt İŞKUR'a gittim. İŞKUR'un bile haberi var. Oradaki müdür beni içeri aldı. Konuştum onunla. O da özel bir hastaneye yönlendirdi. Oradan çıktım, başka bir özel hastaneye gittim. Onların da ihtiyacı vardı. 3 tane eleman alacaklarını duydum. Ben oraya gittim. 'Tamam, sana haber vereceğiz' dediler ama beni işe alacaklardı, çünkü deneyimli bir personelim. Bir hemşireyi aramışlar.

Haberin Devamı

O da, 'Onu işe almayın' demiş. O yüzden beni çağırmadılar. Ben çok çaresizim. İntihara bile kalkıştım. Sağlık Bakanlığını aradım. Yani gücümün yettiği yere kadar çok uğraştım. İntihara kalkıştım, ölmedim. Niye ölmedim hala bilmiyorum. O kadar çok ilaç kullandım ki bana hiçbir şey olmadı. Şu anda da çaresizim. Dava açtım, şimdi sonucu bekliyorum" şeklinde konuştu.