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KOCAELİ (AA)
Haber Giriş: 09.04.2021 - 15:43 | Son Güncelleme:

Kocaeli'de otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımı aksattı

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Kocaeli'de otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımı aksattı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kocaelide otomobil parçaları yüklü kamyonun otomobile çarpması ulaşımı aksattı
D-100 kara yolu Ankara istikametine giden 34 EG 544 plakalı kamyonun şoförü Fatih Y, önünde arıza yaptığı için duran tıra çarpmamak için frene bastı.
Kamyon, otomobil parçalarının yola savrulmasının ardından sol şeritte seyir halindeki Mustafa T'nin kullandığı 34 RY 0521 plakalı otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan olmazken, otomobil parçalarının yola saçılması nedeniyle Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı.
Otomobil parçalarının olay yerine gelen firma yetkilileri tarafından toplandığı yolda, ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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