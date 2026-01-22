×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 kişi yaralandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Derince#Trafik Kazası
Kocaelide otomobil, apartman bahçesine uçtu: 2 kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2026 13:56

Kocaeli’nin Derince ilçesinde otomobilin apartmanın bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı.

Haberin Devamı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çınarlı Mahallesi Kelebek Sokak’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 GP 704 plakalı otomobil, yaklaşık 4 metre yükseklikteki istinat duvarından apartmanın bahçesine uçtu.

Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Gözden KaçmasınTrump: Gazzedeki savaşı durduruyoruzTrump: Gazze'deki savaşı durduruyoruzHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Derince#Trafik Kazası

BAKMADAN GEÇME!