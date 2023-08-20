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Kocaeli'de otobüste hakaret iddiasına gözaltı

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#Kocaeli#İzmit#Otobüs
Kocaelide otobüste hakaret iddiasına gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2023 17:45

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde halk otobüsünde çarşaf giyen bir kadına küfür ve hakaret ettiği ileri sürülen M.D.G. isimli kadın, görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması sonrası gözaltına alındı.

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Olay, dün İzmit-Umuttepe seferini yapan özel halk otobüsünde meydana geldi. Otobüsteki çarşaflı bir kadına, arka koltukta oturan M.D.G isimli kadın hakaret ve küfretti. M.D.G. çarşaf giyen kadına, "Nerelisin? Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git, başka ülkede yaşa" diyerek bağırdı. Bu sırada otobüsteki bir erkek, "Abla terbiyesizlik yapmasan mı?

Gelmişsin kadının başına, rahatsız ediyorsun. Bize polis çağırttırma. Peçesi varsa var. Benim de annemin başı kapalı" diyerek tepki gösterdi. Otobüsteki başka bir kadın da M.D.G.'ye yönelik, "Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Hakaret edemezsin.

Başı kapalı diye küfredemezsin. Gidin Yunanistan'da yaşayın, çok memnun değilsen" dedi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerin sosyal medyadan paylaşılması sonrası M.D.G. polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)

 

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#Kocaeli#İzmit#Otobüs

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