×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli'de otobüste bir çocuk aniden fenalaştı! Panik anları kamerada: 'Ömer, ne oldu?'

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Çayırova#Otobüs
Oluşturulma Tarihi: Nisan 15, 2025 17:04

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde özel halk otobüsünde annesiyle yolculuk yapan bir çocuk aniden fenalaştı. Büyük panik yaşayan anne çığlık çığlığa yardım isterken, otobüs şoförü güzergahını değiştirerek çocuğu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Çayırova'da yaşı öğrenilemeyen bir çocuk, annesiyle birlikte özel halk otobüsünde seyahat ederken aniden fenalaştı. O sırada cep telefonuyla konuşan anne, çocuğunun fenalaştığını fark edince panik içinde bağırmaya başladı. Olayı fark eden otobüs şoförü Deniz Bilgin, rotasını değiştirerek vakit kaybetmeden en yakın hastaneye yöneldi.

Kocaelide otobüste bir çocuk aniden fenalaştı Panik anları kamerada: Ömer, ne oldu

"ÖMER NE OLDU?"

Korku dolu anlar, otobüsün güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, annenin cep telefonuyla konuştuğu sırada çocuğun fenalaştığı, annenin panikle "Ömer, ne oldu" diyerek çocuğuna seslendiği, diğer yolcuların ise anneyi sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Şoförün hızlı bir şekilde hastaneye yönelmesi de kameralara yansıdı.

Haberin Devamı

Öte yandan, annenin şoföre duyarlılığı dolayısıyla teşekkür ettiği, çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözden KaçmasınKaybolan 2 kardeş bulundu Aileye anonsla ulaşıldıKaybolan 2 kardeş bulundu! Aileye anonsla ulaşıldıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasın7 yaşındaki Cumaliden 4 gündür haber yok7 yaşındaki Cumali'den 4 gündür haber yokHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Kocaeli#Çayırova#Otobüs

BAKMADAN GEÇME!