Kocaeli’de orman yangını! Alevlerle mücadele başladı

İzmit ilçesine bağlı Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kısa sürede büyüyen alevler sonrası oluşan yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.

Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN 2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Köyceğiz ilçesinde saat 09.30 sıralarında çıkan orman yangını, 5 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.