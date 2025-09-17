×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Kocaeli’de orman yangını! Alevlerle mücadele başladı

Güncelleme Tarihi:

#Muğla#Orman Yangını#Yangın Müdahalesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2025 10:27

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alevlerle mücadele başladı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor. Öte yandan Tokat'ta makilik alanda da yangın çıktı.

Haberin Devamı

İzmit ilçesine bağlı Akpınar-Merkez Mahallesi yakınlarındaki ormanda, saat 14.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı arazözler sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kocaeli’de orman yangını Alevlerle mücadele başladı
Kısa sürede büyüyen alevler sonrası oluşan yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.
Kocaeli’de orman yangını Alevlerle mücadele başladı
TOKAT'TA MAKİLİK ALANDA YANGIN

Tokat'ın Artova ilçesinde makilik alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Kayaönü köyünde ormana yakın makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haberin Devamı

İhbar üzerine bölgeye Artova ve Yeşilyurt belediyeleri itfaiyeleri, İlçe Özel İdare Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü arazöz ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Kocaeli’de orman yangını Alevlerle mücadele başladı

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN 2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Köyceğiz ilçesinde saat 09.30 sıralarında çıkan orman yangını, 5 uçak, 2 helikopter, 10 arazöz ve 50 personelle havadan ve karadan müdahaleyle saat 12.00 sıralarında kontrol altına alındı.

2 hektar alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muğla#Orman Yangını#Yangın Müdahalesi

BAKMADAN GEÇME!