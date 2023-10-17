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Kocaeli'de operasyon: Sahte belgelerle yabancılara ikamet çıkaran 13 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Kocaeli#Operasyon#Sahte Belge
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 17:28

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkaran 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kişilere usulsüz ve sahte belgelerle geçici ikamet belgesi çıkardığı iddia edilen suç şebekesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 'Nitelikli Dolandırıcılık ve Resmi Belgede Sahtecilik' suçlamasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda sahte belge ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında şebekenin suç faaliyetlerine aracılık eden ve ikametlerini kullandıran toplam 53 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı.

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#Kocaeli#Operasyon#Sahte Belge

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